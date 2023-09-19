В Польше сочли «катастрофическим» план ЕК перераспределить мигрантов с Лампедузы
12:05 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал план главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по перераспределению мигрантов на острове Лампедуза между другими европейскими странами «катастрофическим для Европы». Об этом глава правительства Польши написал в соцсети Х («икс», ранее Twitter).
«После визита на Лампедузу глава ЕК провозгласила очередной катастрофический для Европы план», — сказал Моравецкий. Он сообщил, что во вторник правительство Польши «примет специальное постановление, касающееся миграционного плана ЕС, в котором мы выступим против нелегальной миграции».
По мнению Моравецкого, итальянская Лампедуза стала «символом проблемы миграции» и «релокация не является способом разрешения этой проблемы».
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