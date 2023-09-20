0
0
137
НОВОСТИ

У Азербайджана готов план интеграции армян Карабаха — помощник президента

17:12 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджана подготовил план интеграции армянского населения Карабаха, заявил на брифинге в Баку помощник президента страны Хикмет Гаджиев.

«Соответствующие государственные структуры разработали план широкой социально-экономической интеграции армянского населения Карабаха», — подчеркнул Гаджиев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:16 20.09.2023
На заправках «Роснефти» начали устанавливать графические кассы самообслуживания
0
19
17:40 20.09.2023
Военные Габона освободили страну, а не совершили госпереворот, заявил Нгема
0
104
17:00 20.09.2023
Швеция не вышлет осужденного за попытку финансирования РПК курда
0
146
16:32 20.09.2023
Китай впервые опередил США по количеству научных публикаций
0
197
16:17 20.09.2023
Корпоративные клиенты Сбера могут рассчитать свой лизинговый потенциал
0
214
16:12 20.09.2023
Поисковые собаки не нашли людей под завалами дома в Балашихе, где взорвался газ — МЧС
0
224
16:00 20.09.2023
БПЛА России поразил украинский МиГ-29 на аэродроме в Днепропетровской области
0
237
15:32 20.09.2023
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь — Развожаев
0
244
15:12 20.09.2023
В Баку заявили в взятии под контроль более 90 боевых позиций армянских сил в Карабахе
0
304
15:00 20.09.2023
Путин принял приглашение посетить Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь»
0
293

Возврат к списку