У Азербайджана готов план интеграции армян Карабаха — помощник президента
17:12 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджана подготовил план интеграции армянского населения Карабаха, заявил на брифинге в Баку помощник президента страны Хикмет Гаджиев.
«Соответствующие государственные структуры разработали план широкой социально-экономической интеграции армянского населения Карабаха», — подчеркнул Гаджиев.
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