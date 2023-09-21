Средства ПВО над акваторией Черного моря и Крымом уничтожили 19 БПЛА
09:20 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев пытался атаковать объекты на территории России беспилотниками, средства ПВО над акваторией Черного моря и Крымом уничтожили 19 БПЛА, над Белгородской, Курской и Орловской областями — по одному. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым уничтожено 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей — по одному», — сказали в ведомстве.
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