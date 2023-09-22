Санкции против России провалились — Сийярто
22:40 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России не работают, «они провалились». Таким мнением Сийярто поделился с журналистами после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.
«Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из их целей было поставить Россию на колени, а второй — достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций. Мы видим, что Россия сталкивается с рядом сложностей, но Россия не стоит на коленях, а мир не стал ближе», — отметил Сийярто, отвечая на вопрос, будет ли его страна присоединяться к санкциями против РФ.
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