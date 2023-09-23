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НОВОСТИ

Президент Румынии не считает падение беспилотников российской атакой

08:30 23.09.2023 Источник: РБК

Российские беспилотники не атакуют Румынию, но падение их обломков на территории страны является «реальной проблемой», заявил президент Клаус Йоханнис, передает информационное агентство Agerpres.

По словам Йоханниса, обломки беспилотников находили на территории Румынии три раза. «Пока никто не пострадал, но это не значит, что эти инциденты не имеют значения», — подчеркнул он.  РБК

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