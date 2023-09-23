Президент Румынии не считает падение беспилотников российской атакой
08:30 23.09.2023 Источник: РБК
Российские беспилотники не атакуют Румынию, но падение их обломков на территории страны является «реальной проблемой», заявил президент Клаус Йоханнис, передает информационное агентство Agerpres.
По словам Йоханниса, обломки беспилотников находили на территории Румынии три раза. «Пока никто не пострадал, но это не значит, что эти инциденты не имеют значения», — подчеркнул он. РБК
НОВОСТИ
- 09:00 23.09.2023
- США потребовали от Польши объяснений из-за приостановки помощи Украине - Bloomberg
- 08:50 23.09.2023
- В Днепре в четвертый раз за ночь прозвучали взрывы
- 08:40 23.09.2023
- Зеленский не ответил на вопрос, обещал ли ему Байден ракеты ATACMS
- 22:40 22.09.2023
- Санкции против России провалились — Сийярто
- 22:00 22.09.2023
- Для удара по Севастополю применили Storm Shadow — Sky News
- 21:20 22.09.2023
- Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа
- 20:40 22.09.2023
- Правительство РФ одобрило проект бюджета на три года
- 20:00 22.09.2023
- Вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику — МО РФ
- 19:20 22.09.2023
- Байден пообещал Зеленскому, что США передадут Киеву небольшую партию ракет ATACMS
- 19:15 22.09.2023
- Более 240 миллионов рублей инвестиций предложили участникам акселератора Sber500 на демодне
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать