ОАЭ вновь требуют от Ирана уйти с трех эмиратских островов в Персидском заливе
09:00 24.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С этой трибуны ОАЭ вновь требуют от Ирана прекратить оккупацию трех эмиратских островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса. Как бы долго ни существовала эта проблема, наше законное право на эти острова продолжит действовать, и время не отменит наш суверенитет над ними», — заявила она в ходе выступления на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Госминистр международного сотрудничества ОАЭ отметила, что Абу-Даби будет решать эту проблему либо путем прямых переговоров с Тегераном, либо через Международный суд ООН.
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