ОАЭ вновь требуют от Ирана уйти с трех эмиратских островов в Персидском заливе

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединенные Арабские Эмираты требуют, чтобы Иран прекратил оккупацию островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. Об этом заявила государственный министр международного сотрудничества ОАЭ Рим бинт Ибрагим аль-Хашими.

«С этой трибуны ОАЭ вновь требуют от Ирана прекратить оккупацию трех эмиратских островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса. Как бы долго ни существовала эта проблема, наше законное право на эти острова продолжит действовать, и время не отменит наш суверенитет над ними», — заявила она в ходе выступления на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Госминистр международного сотрудничества ОАЭ отметила, что Абу-Даби будет решать эту проблему либо путем прямых переговоров с Тегераном, либо через Международный суд ООН.