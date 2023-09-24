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В воскресенье, 24 сентября, воздух в Москве прогреется до +25С - синоптики

09:30 24.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность и температура воздуха до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 23 до плюс 25 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 м/c, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

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