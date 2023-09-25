США дадут Украине $522 млн на энергетические проекты, но под своим контролем
13:30 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как говорится в документе под названием «Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и правительством США по сотрудничеству в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины», «при условии наличия средств правительство США намерено предоставить Украине помощь на общую сумму $522 млн, из которых $422 млн новой помощи в сфере энергетики, и $100 млн при условии выполнения соответствующими органами государственной власти Украины» ряда мер.
В числе условий, которые должно выполнить правительство Украины, утверждение устава и создание наблюдательного совета «Оператора ГТС Украины» (до 30 октября), начало конкурса на избрание членов наблюдательного совета компании «Энергоатом» (до 30 ноября) и создание акционерного общества «Энергоатом» в рамках корпоратизации компании (до 31 декабря), а также имплементация европейского регламента REMIT в оптовой торговле энергоносителями (до 1 апреля 2024 года).
НОВОСТИ
- 14:20 25.09.2023
- В должность губернатора Самарской области вступил Дмитрий Азаров
- 14:00 25.09.2023
- На Украине около 400 населенных пунктов остаются без электричества
- 13:20 25.09.2023
- Генеральным директором МАГАТЭ на следующие четыре года утвержден Рафаэль Гросси
- 13:10 25.09.2023
- Сервис доставки «Самокат» оштрафовали на 20 тыс. рублей после массового отравления петербуржцев
- 12:50 25.09.2023
- Сбер изменил ставки по вкладам
- 12:30 25.09.2023
- В Молдавии начались учения резервистов
- 12:15 25.09.2023
- Польский министр считает, что Украина больше нуждается в дружбе с Польшей
- 12:10 25.09.2023
- Отсутствие результатов расследования у Запада по «Северным потокам» вызывает недоумение - МИД КНР
- 11:15 25.09.2023
- В пригороде Тирасполя найдены фрагменты зенитной ракеты
- 11:10 25.09.2023
- В Запорожской области силы РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ - Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать