США дадут Украине $522 млн на энергетические проекты, но под своим контролем

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительства США и Украины подписали меморандум, в соответствии с которым американские власти пообещали выделить $522 млн на энергетические проекты на Украине, в том числе $100 млн при условии проведения Киевом реформирования отрасли под контролем американских ведомств. Об этом сообщило посольство США на своем сайте.



Как говорится в документе под названием «Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и правительством США по сотрудничеству в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины», «при условии наличия средств правительство США намерено предоставить Украине помощь на общую сумму $522 млн, из которых $422 млн новой помощи в сфере энергетики, и $100 млн при условии выполнения соответствующими органами государственной власти Украины» ряда мер.



В числе условий, которые должно выполнить правительство Украины, утверждение устава и создание наблюдательного совета «Оператора ГТС Украины» (до 30 октября), начало конкурса на избрание членов наблюдательного совета компании «Энергоатом» (до 30 ноября) и создание акционерного общества «Энергоатом» в рамках корпоратизации компании (до 31 декабря), а также имплементация европейского регламента REMIT в оптовой торговле энергоносителями (до 1 апреля 2024 года).



