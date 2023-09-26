0
0
190
НОВОСТИ

Украина получит от США дополнительные пакеты военной помощи - Белый дом

10:30 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продолжат предоставлять Украине пакеты военной помощи, исходя из конкретных нужд Киева, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент [США Джо Байден] с гордостью объявил о новом пакете военной помощи на прошлой неделе, когда президент [Украины Владимир] Зеленский был здесь, и мы продолжим передавать эти пакеты помощи», — заявил Кирби в интервью агентству Bloomberg. Он подчеркнул, что США сосредоточены на передаче Киеву того, «что необходимо ему на данный момент», поскольку характер боевых действий меняется с течением времени. Кирби подчеркнул, что переговоры с украинской стороной по поводу дальнейших поставок продолжаются.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 26.09.2023
Лондон, Рим и Токио планируют создать истребитель шестого поколения - СМИ
0
89
11:15 26.09.2023
Дерипаска назвал санкции оружием XIX века, неэффективным в XXI веке
0
119
11:05 26.09.2023
Экспорт, реэкспорт и транзит автомобилей из ЕС в РФ через Грузию запрещен
0
130
10:15 26.09.2023
Оправдания властей Канады о присутствии нациста в парламенте ложь - посол РФ
0
211
10:05 26.09.2023
Санду обещает урезать финансирование городам, где изберут «криминальных» кандидатов
0
209
09:20 26.09.2023
ЕС полностью контролируется США и не обладают способностью решать вопросы - эксперт КНР
0
251
09:15 26.09.2023
Минкоммерции КНР считает, что США злоупотребляет односторонними санкциями
0
215
09:05 26.09.2023
Американские танки M1 Abrams нужны Украине для «сдерживания» - Пентагон
0
253
23:05 25.09.2023
Первая в России высокоавтоматизированная мобильная подстанция начала работать на Ванкорском месторождении «Роснефти»
0
697
21:02 25.09.2023
Глава МИД Чехии разошелся с президентом Павелом в вопросе направлении посла в Россию
0
789

Возврат к списку