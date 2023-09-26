Украина получит от США дополнительные пакеты военной помощи - Белый дом

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продолжат предоставлять Украине пакеты военной помощи, исходя из конкретных нужд Киева, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



«Президент [США Джо Байден] с гордостью объявил о новом пакете военной помощи на прошлой неделе, когда президент [Украины Владимир] Зеленский был здесь, и мы продолжим передавать эти пакеты помощи», — заявил Кирби в интервью агентству Bloomberg. Он подчеркнул, что США сосредоточены на передаче Киеву того, «что необходимо ему на данный момент», поскольку характер боевых действий меняется с течением времени. Кирби подчеркнул, что переговоры с украинской стороной по поводу дальнейших поставок продолжаются.



