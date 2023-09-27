В регионах при центрах занятости открыты 44 женских клуба

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женские клубы при центрах занятости населения сейчас открыты в 44 регионах России, в начале года их было всего 17. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, также предложив открывать при центрах занятости молодежные клубы.



«Реализация трудового потенциала и развитие карьеры — приоритет работы женских клубов центров занятости населения. За восемь месяцев этого года количество регионов, где работают клубы, выросло с 17 до 44, это почти половина страны», — сказала она в видеообращении, которое показали на пленарном заседании в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).



Лидер по количеству клубов на регион — Свердловская область, в которой открыто 41 объединение. В Челябинской области открыты 39 женских клубов, в Красноярском крае — 28.



