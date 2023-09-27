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НОВОСТИ

Цифровые технологии помогут «Роснефти» повысить эффективность добычи углеводородов

14:45 27.09.2023

Компания «Роснефть» получила патент на технологию мониторинга энергопотребления оборудования для добычи нефти и газа. Инновацию можно будет использовать на механизированном фонде скважин (там, где природной движущей силы для извлечения сырья недостаточно). Предполагаемый экономический эффект от внедрения технологии за 5 лет составит более 10,7 млрд руб.

Как сообщает «Роснефть», новая технология позволяет создать индивидуальный цифровой двойник скважинного оборудования – его полную цифровую копию, с учетом всех технологических особенностей. В то же время специалисты компании применяют уникальные алгоритмы, анализирующие цифровой двойник и моделирующие оптимальный режим эксплуатации техники.

Патент на изобретение «Способ мониторинга энергопотребления оборудования для добычи нефти и газа» был проработан и оформлен службой внутреннего аудита «Роснефти» в рамках совместной работы с Роспатентом по проекту «Скважина». Эксперты Роспатента признали идею соответствующей современным технологическим вызовам по созданию цифровых двойников. Исключительные права на интеллектуальную собственность закрепляют приоритетное право компании на применение алгоритмов расчетов оптимизации потребления электроэнергии. Сейчас технологию готовят к тиражированию на ключевых добывающих активах «Роснефти».

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