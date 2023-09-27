Литва решила перегородить еще и болота на границе с РФ и Белоруссией

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва построит заграждение на границе с РФ и Белоруссией, где на сухопутных участках уже возведен так называемый физический барьер из колючей проволоки и используемой военными концертины с режущими лезвиями, и на заболоченных территориях. Об этом сообщила журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Данная мера необходима, так как в заболоченных местах в текущем году из Белоруссии в Литву пытались проникнуть и были вытеснены с границы около 700 нелегальных мигрантов», — сказала она.