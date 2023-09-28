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Из-за устаревшей военной доктрины Запада конфликт на Украине скоро не закончится - СМИ

10:10 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине не закончится в скором времени из-за устаревшей военной доктрины Запада, которая не отвечает реалиям на поле боя. Такое мнение выразила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как указывает издание, «технологическая революция», произошедшая в военной сфере в ходе боевых действий на территории бывшей советской республики, «поставила под вопрос эффективность базовых принципов американской военной доктрины». В частности, по оценкам украинских военных, слова которых приводит газета, из-за массового применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для разведки и нанесения ударов по технике противоборствующих сторон комбинированные маневры больших групп бронированных машин теперь «могут быть невозможны в принципе». При этом Вашингтон надеялся, что именно такая тактика позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) «добиться стремительных прорывов» в ходе летнего контрнаступления. «Неизбежным следствием» провала этой тактики станет то, что «конфликт не закончится скоро», уверены в командовании ВСУ, мнение которых приводит издание.

При этом оно также отмечает, что США не сталкивались со столь масштабными боевыми действиями «еще со времен Корейской войны» в 1950–1953 годах. Все прочие конфликты велись против «гораздо более слабых оппонентов» — Ирака, Афганистана и т. п. Десятилетиями Вашингтон проводил политику, «ориентированную на производство сложноустроенных систем», которые не способны «продержаться в течение долгого времени» в случае полномасштабного конфликта с равным противником. «Большая часть западных вооружений просто не работает здесь [на Украине], поскольку они были разработаны не для ведения тотальной войны, а для применения в условиях конфликта низкой или средней интенсивности. <…> При полномасштабном наступлении они просто неэффективны», — приводит издание слова директора одной из украинских НКО, которая занимается сбором пожертвований на нужды ВСУ. Западу следует сместить фокус в сторону «снабжения передовых украинских отрядов большим количеством более простых и дешевых систем», уверен он.

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