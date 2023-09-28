Для контроля курса рубля необходимы новые методы - Решетников
14:40 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Множественность курсов считаю разрушающим свободную экономику средством. Тем не менее какие-то ограничения мы можем посчитать и можем обсудить. Контроль или хотя бы мониторинг переводов, — сказал министр. — Мне кажется, нам надо выстраивать более сложную систему. Давайте пробовать новые инструменты, иначе нам за открытость придется постоянно платить повышенной ставкой».
Минэкономразвития на среднесрочном горизонте заложило в прогноз постепенное ослабление российской валюты в соответствии с инфляционным дифференциалом, что будет способствовать сохранению стабильного реального эффективного курса рубля.
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