Армян, проживающих в Карабахе, власти Азербайджана намерены зарегистрировать

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса. Об этом сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В аппарате проинформировали, что с целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянского населения региона рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса данных лиц. «В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе», — говорится в сообщении администрации.