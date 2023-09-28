Венгрия не подержит оказание дополнительной помощи Украине, пока Брюссель не выплатит то, что причитается Будапешту

19:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не поддержит внесение изменений в бюджет Евросоюза ради оказания дополнительной финансовой помощи Украине, если Брюссель не выплатит Будапешту причитающиеся ему средства. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Комментируя намерения руководства ЕС внести изменения в бюджет сообщества в целях выделения помощи Украине, он сказал: «Поскольку для принятия поправок к бюджету ЕС требуется единогласие, страна, не являющаяся членом ЕС, не может получить ни копейки из бюджета ЕС до тех пор, пока страна — член ЕС не получит то, что ей причитается по праву».