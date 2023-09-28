Венгрия не подержит оказание дополнительной помощи Украине, пока Брюссель не выплатит то, что причитается Будапешту
19:43 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комментируя намерения руководства ЕС внести изменения в бюджет сообщества в целях выделения помощи Украине, он сказал: «Поскольку для принятия поправок к бюджету ЕС требуется единогласие, страна, не являющаяся членом ЕС, не может получить ни копейки из бюджета ЕС до тех пор, пока страна — член ЕС не получит то, что ей причитается по праву».
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