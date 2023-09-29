Главной причиной страданий Афганистана стала американская оккупация - МИД КНР
11:25 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«20 лет американской и натовской оккупации являются основной причиной тех разрушений и страданий афганского народа, который мы наблюдаем по сей день», — сказал китайский дипломат.
Он напомнил, что Вашингтон и его союзники прекратили помощь Кабулу, заморозили зарубежные активы Афганистана и ввели односторонние санкции, что «усугубило страдания афганского народа». Юэ Сяоюн призвал США и страны НАТО взять на себя главную ответственность за это.
НОВОСТИ
- 11:15 29.09.2023
- Венгрии выступает против дополнительного финансирования Украины со стороны ЕС
- 10:20 29.09.2023
- Кеннеди-младший заявлял, что закончит конфликт на Украине за 100 дней президентского срока
- 10:10 29.09.2023
- Около 3 тыс. литовский учителей вышли на забастовку с требованием повышения зарплаты
- 10:00 29.09.2023
- За 10 лет Таджикистан привлек более $10 млрд иностранных инвестиций
- 09:30 29.09.2023
- Линия обороны ВС РФ оказалась крепче, чем полагал Запад - адмирал ВС Великобритании
- 09:20 29.09.2023
- Спрос на водителей такси и курьеров в РФ может снизиться - Роструд
- 21:10 28.09.2023
- Путин провел встречу с фельдмаршалом Хафтаром - Песков
- 21:00 28.09.2023
- Пару самолетов дальнего обнаружения AWACS НАТО послало в Литву наблюдать за действиями РФ
- 20:50 28.09.2023
- Определенный подъем заболеваемости COVID-19 в РФ все-таки есть - Мурашко
- 19:43 28.09.2023
- Венгрия не подержит оказание дополнительной помощи Украине, пока Брюссель не выплатит то, что причитается Будапешту
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать