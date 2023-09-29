Главной причиной страданий Афганистана стала американская оккупация - МИД КНР

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оккупация Афганистана вооруженными силами США и других стран НАТО стала главной причиной страданий афганского народа. Об этом в пятницу заявил специальный представитель МИД КНР по Афганистану Юэ Сяоюн на заседании московского формата консультаций по Афганистану.



«20 лет американской и натовской оккупации являются основной причиной тех разрушений и страданий афганского народа, который мы наблюдаем по сей день», — сказал китайский дипломат.



Он напомнил, что Вашингтон и его союзники прекратили помощь Кабулу, заморозили зарубежные активы Афганистана и ввели односторонние санкции, что «усугубило страдания афганского народа». Юэ Сяоюн призвал США и страны НАТО взять на себя главную ответственность за это.



