Названа дата возможного государственного визита президента РФ в Киргизию
19:00 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«12 октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина», — сказал он.
НОВОСТИ
- 19:23 29.09.2023
- Сбер занял первое место по силе бренда среди банков Европы
- 17:00 29.09.2023
- С 3 октября попасть в Норвегию на автомобиле с российскими номерами будет невозможно
- 16:46 29.09.2023
- В России начинается осенний призыв на срочную военную службу
- 16:30 29.09.2023
- Спортсменов из РФ допустят до Паралимпиады в Париже в нейтральном статусе
- 16:15 29.09.2023
- Рубль теряет позиции на Московской бирже
- 15:30 29.09.2023
- На следующий год в бюджете РФ на социальные нужды предусмотрено более 7 трлн руб
- 14:30 29.09.2023
- Подмосковье стало одним из лидеров в рейтинге бизнес-комфорта
- 14:30 29.09.2023
- Заявление Санду, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья, предательство - Додон
- 14:20 29.09.2023
- Киев не уверен, что у Запада такие же представления о «победе»
- 14:10 29.09.2023
- Секретарь СНБО считает, что каждый житель Украины должен иметь в доме пулемет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать