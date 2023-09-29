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НОВОСТИ

Названа дата возможного государственного визита президента РФ в Киргизию

19:00 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию ожидается 12 октября текущего года. Об этом заявил в Бишкеке председатель киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров, сообщила его пресс-служба.

«12 октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина», — сказал он.

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