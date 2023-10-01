Киев ждет от США новых решений о поставке оружия через 45 дней

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев надеется, что США через 45 дней подготовит новые решения, затрагивающие поставки оружия Украине. Пока страна располагает несколькими миллиардами долларов на оборону и энергетические программы, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, комментируя принятие американским парламентом закона о финансировании правительства без помощи Киеву.



«Временная бюджетная резолюция (о финансировании правительства США — прим. ТАСС) принята только на 45 дней. <…> Очевидно, что по завершении этих 45 дней потребуется новое решение», — написала Маркарова на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).



При этом посол высказала мнение, что ранее одобренным поставкам США ничего не угрожает. «Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее. <…> У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных $1,6 млрд на оборонную помощь (PDA) + $1,23 млрд прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы», — отметила она.

