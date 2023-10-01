Киев ждет от США новых решений о поставке оружия через 45 дней
13:30 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Временная бюджетная резолюция (о финансировании правительства США — прим. ТАСС) принята только на 45 дней. <…> Очевидно, что по завершении этих 45 дней потребуется новое решение», — написала Маркарова на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).
При этом посол высказала мнение, что ранее одобренным поставкам США ничего не угрожает. «Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее. <…> У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных $1,6 млрд на оборонную помощь (PDA) + $1,23 млрд прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы», — отметила она.
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