Автобус попал в ДТП на Кубани, пострадали 9 человек
11:00 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автобус с пассажирами, следовавший транзитом из Анапы в другой регион РФ, врезался в бетонное ограждение в Кущевском районе Краснодарского края, в результате госпитализированы девять человек. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Ночью 2 октября по М-4 „Дон“ автобус „Мерседес-Бенц“ следовал из Анапы транзитом в другой регион. В Кущевском районе 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП 9 пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Уточнятся, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, назначено проведение проверки по факту ДТП.
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