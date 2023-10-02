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Автобус попал в ДТП на Кубани, пострадали 9 человек

11:00 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус с пассажирами, следовавший транзитом из Анапы в другой регион РФ, врезался в бетонное ограждение в Кущевском районе Краснодарского края, в результате госпитализированы девять человек. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Ночью 2 октября по М-4 „Дон“ автобус „Мерседес-Бенц“ следовал из Анапы транзитом в другой регион. В Кущевском районе 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП 9 пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, назначено проведение проверки по факту ДТП.

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