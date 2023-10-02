ЕС будет просить США продолжить финансирование Украины — Боррель
11:20 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз попросит США продолжить финансировать Украину, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Киев. Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.
«Мы обсуждаем с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы они тоже продолжали вас поддерживать. Я уверен, что это решение будет пересмотрено и мы все вместе будем на вашей стороне», — сказал Боррель.
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