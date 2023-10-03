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НАТО будет вкладывать «огромные средства» в развитие систем ПВО в ближайшие 10 лет — Бауэр

17:00 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО будут вкладывать в ближайшие 10 лет «огромные средства» в развитие систем противовоздушной обороны (ПВО) и систем для глубинных ударов по России. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности, который транслируется в режиме онлайн.

«Интегрированная ПВО — это часть военных возможностей, которые нам нужны. В течение длительного времени мы считали, что нам не нужно так много ПВО. Поэтому в течение ближайших 10 лет мы увидим огромные инвестиции в системы ПВО. И это не только ракетные системы, это сенсоры, системы слежения, обнаружения и предупреждения, это базы для развертывания и хранения, это боеприпасы», — заявил он.

«Также речь идет о системах, которые позволят наносить глубокие точные удары по России, чтобы уничтожить то, чем они стреляют. С [системами] ПВО можно ждать, когда ракеты прилетят к вам, как это происходит на Украине, но прилетают не только ракеты, но и беспилотники. А можно уничтожать то, чем они стреляют. И это решит проблему, поскольку им будет нечем стрелять. Нам предстоит развивать обе системы. Это не вопрос года — это проект на 5-10 лет», — подчеркнул Бауэр.

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