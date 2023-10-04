Порядка 500 российских военнослужащих находятся в плену ВСУ — Пушилин
11:32 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 500 военнослужащих ВС РФ находятся в украинском плену, при этом число украинских военных в российском плену в несколько раз выше. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Глава региона уточнил, что украинская сторона не предоставляет информацию о тех, кто находится в плену, а найти данные пленных бойцов довольно сложно.
При этом Пушилин добавил, что счет украинских военнослужащих в российском плену идет на тысячи. «Цифра несопоставима», — отметил он. По словам главы ДНР, украинские военнопленные содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории РФ.
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