Порядка 500 российских военнослужащих находятся в плену ВСУ — Пушилин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 500 военнослужащих ВС РФ находятся в украинском плену, при этом число украинских военных в российском плену в несколько раз выше. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Глава региона уточнил, что украинская сторона не предоставляет информацию о тех, кто находится в плену, а найти данные пленных бойцов довольно сложно.

При этом Пушилин добавил, что счет украинских военнослужащих в российском плену идет на тысячи. «Цифра несопоставима», — отметил он. По словам главы ДНР, украинские военнопленные содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории РФ.