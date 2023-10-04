В новых регионах РФ, когда они были частью Украины, истреблялась русская культура — Путин
20:55 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Русская культура, язык и литература истреблялись в новых регионах РФ, когда они были частью Украины, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».
Глава государства назвал воспитание ключевым звеном всей образовательной системы. «Особенно это касается Донецкой Республики, Луганской Республики, Запорожской, Херсонской областей. На тех территориях, где истреблялась вообще по сути вся русская культура, русский язык и литература. Как это ни печально, как это ни странно, но это именно так. Запрещался сам русский язык, по сути дела», — сказал глава государства.
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