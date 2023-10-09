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НОВОСТИ

Нападение на Израиль привело к росту цены на нефть

09:20 09.10.2023

Цены на нефть резко выросли в начале новой недели. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures взлетела на 5,2% и на пике торговалась на уровне $88,99 за барр. К 7:26 мск рост замедлился до 3,7%, а нефтяные контракты стоили $87,7 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Поводом для разворота динамики цен на нефть стала возросшая напряженность на Ближнем востоке.  quote.ru

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