Экс-президент Чехии предложил переселить палестинцев в Саудовскую Аравию

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Чехии Милош Земан считает, что одним из вариантов решения израильско-палестинского конфликта является переселение палестинцев из сектора Газа, например, в пустыни Саудовской Аравии.

«Я всегда был противником решения [споров между Израилем и палестинцами] созданием двух государств. Я всегда вспоминал [в этой связи] слова, кажется, [бывшего премьер-министра Израиля] Ариэля Шарона, сказавшего, что у палестинцев уже есть свое государство и оно называется Иордания», — отметил Земан, мнение которого привел портал idnes.cz.

Палестинцы, по его словам, могли бы быть переселены на обширные свободные территории в Саудовской Аравии. «Сейчас у нее (Саудовской Аравии — прим. ТАСС) несколько улучшились отношения с Израилем. Кроме того, можно провести ирригацию пустыни, как это [ранее] сделал Израиль», — полагает Земан.