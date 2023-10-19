Клиенты Сбера могут оформить карту «Адафа» и счет «Амана» в Москве и восьми регионах России

11:22

Новые продукты Сбербанка – дебетовая СберКарта «Адафа» и счет «Амана» доступны клиентам в любом отделении, расположенном в Москве, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Адыгее.

Эти продукты соответствуют стандартам шариата и сертифицированы Шариатским консультационным советом Сбера: при оформлении карты открывается новый платежный счет, на который не начисляются проценты на остаток. Счет «Амана» предназначен для хранения денег в соответствии со стандартами AAOIFI.

«Мы продолжаем пополнять нашу продуктовую полку и расширять территориальную доступность для всех. Первыми пилотными территориями выбраны регионы с наибольшим спросом на продукты исламского финансирования, – отметил Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка. – Важно отметить, что продукты доступны всем желающим вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Развитие новой бизнес-модели удовлетворяет потребность в финансовых инструментах, отвечающих ценностям клиентов».