Сбер предлагает создать единую систему зеленых сертификатов стран АТР

11:55

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова приняла участие в сессии «Партнерство в продвижении устойчивой энергетики: регионы России и бизнес» на Третьем Азиатско-Тихоокеанском энергетическом форуме. Она рассказала о роли российского бизнеса в климатической повестке и обеспечении доступной и зеленой энергии, а также о мерах, которые принимает Сбер в этом направлении. В сессии также приняли участие эксперты энергетической отрасли России и стран Азии, представители внешнеполитических и внешнеэкономических ведомств.

По словам Татьяны Завьяловой, большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) пересмотрели целевые показатели в области климата в сторону амбициозности, треть стран взяли обязательства по достижению углеродной нейтральности. Она отметила, что Россия также активно решает задачи энергоперехода и повышение энергоэффективности в стране – важнейший драйвер для снижения потребления энергии, поддержания экономического роста и сокращения воздействия на окружающую среду.

«Углеродоемкость становится новым фактором конкурентоспособности компаний во всем мире, – подчеркнула Татьяна Завьялова. – Зеленая повестка не теряет актуальности и для российского бизнеса. Как системообразующий финансовый институт Сбер оказывает содействие прогрессу новых секторов низкоуглеродной энергетики в России, стимулирует инновационное развитие зеленых технологий, особенно на базе искусственного интеллекта (ИИ). Сбер зарегистрировал первую российскую частную систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии. В ближайшее время банк планирует запустить торговую онлайн-площадку по обороту сертификатов зеленой энергии. С учетом нашего опыта и функционирования подобных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе предлагаем начать проработку интеграции систем зеленых сертификатов стран АТР. Единая система позволит охватить максимальный объем низкоуглеродной генерации в регионе и обеспечить взаимную верификацию сертификатов».

Сбер в том числе активно развивает инструменты ответственного финансирования: банк проинвестировал строительство генерирующих объектов возобновляемой энергетики в ряде регионов страны, значительная часть ESG-кредитов была выдана на строительство энергоэффективных зданий.

Татьяна Завьялова подчеркнула, что Сбер обладает уникальными цифровыми решениями, направленными на снижение энергопотребления и углеродного следа. В качестве примера умных зеленых технологий она привела разработанную совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI открытую библиотеку Eco4cast, которая позволяет существенно снизить выбросы углекислого газа при выполнении ресурсоемких вычислений, ИИ-модели прогнозирования климатических риск-событий и расчёта их экономических последствий, а также решения для оптимизации производства солнечных панелей и операционных процессов на объектах транспортно-морской инфраструктуры.

Сбер готов делиться наработанной экспертизой с партнерами в России и на международной арене и содействовать энергопереходу бизнеса и регионов.