0
0
134
НОВОСТИ

И. о. премьера Испании счел маловероятным переподключение Россельхозбанка к SWIFT

13:00 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) счел маловероятным переподключение Россельхозбанка к SWIFT для возобновления зерновой сделки.

Пранкеры позвонили Санчесу от имени председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата и спросили о возможности снятия ограничений с российских банков с целью возобновить сделку.

«Что касается Россельхозбанка, то я считаю, что маловероятно, что его переподключение к SWIFT будет принято в Европейском союзе», — отметил и. о. премьера Испании, запись разговора опубликована в телеграм-канале Вована и Лексуса.

«Платежи можно осуществлять через другие банки, которые не были отключены от SWIFT, что, как мне представляется, является альтернативой. И мы работаем по данному вопросу с ООН, а также с Европейской комиссией и Европейским советом. Такова наша позиция по данному вопросу», — добавил Санчес.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 19.10.2023
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете УПЦ
0
19
14:00 19.10.2023
Глава МИД Дании считает, что Зеленский согласится на переговоры
0
61
13:32 19.10.2023
МОК считает приглашение на Олимпиаду «привилегией», а не правом лучших — Путин
0
126
13:20 19.10.2023
Чернышенко заявил, что МОК больше не является гарантом защиты интересов спортсменов
0
130
13:05 19.10.2023
Санкции США мешают эвакуировать белорусов из Израиля — МИД Белоруссии
0
147
13:04 19.10.2023
Сбербанк получил еще один наивысший кредитный рейтинг
0
148
12:32 19.10.2023
Система ПВО сбила воздушную цель в небе над Ростовской областью
0
206
12:20 19.10.2023
В Думу внесен проект о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов
0
224
12:05 19.10.2023
США перебрасывают в Восточное Средиземноморье еще один корабль
0
202
12:00 19.10.2023
В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы
0
232

Возврат к списку