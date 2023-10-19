И. о. премьера Испании счел маловероятным переподключение Россельхозбанка к SWIFT
13:00 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) счел маловероятным переподключение Россельхозбанка к SWIFT для возобновления зерновой сделки.
Пранкеры позвонили Санчесу от имени председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата и спросили о возможности снятия ограничений с российских банков с целью возобновить сделку.
«Что касается Россельхозбанка, то я считаю, что маловероятно, что его переподключение к SWIFT будет принято в Европейском союзе», — отметил и. о. премьера Испании, запись разговора опубликована в телеграм-канале Вована и Лексуса.
«Платежи можно осуществлять через другие банки, которые не были отключены от SWIFT, что, как мне представляется, является альтернативой. И мы работаем по данному вопросу с ООН, а также с Европейской комиссией и Европейским советом. Такова наша позиция по данному вопросу», — добавил Санчес.
НОВОСТИ
- 14:12 19.10.2023
- Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете УПЦ
- 14:00 19.10.2023
- Глава МИД Дании считает, что Зеленский согласится на переговоры
- 13:32 19.10.2023
- МОК считает приглашение на Олимпиаду «привилегией», а не правом лучших — Путин
- 13:20 19.10.2023
- Чернышенко заявил, что МОК больше не является гарантом защиты интересов спортсменов
- 13:05 19.10.2023
- Санкции США мешают эвакуировать белорусов из Израиля — МИД Белоруссии
- 13:04 19.10.2023
- Сбербанк получил еще один наивысший кредитный рейтинг
- 12:32 19.10.2023
- Система ПВО сбила воздушную цель в небе над Ростовской областью
- 12:20 19.10.2023
- В Думу внесен проект о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов
- 12:05 19.10.2023
- США перебрасывают в Восточное Средиземноморье еще один корабль
- 12:00 19.10.2023
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать