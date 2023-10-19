И. о. премьера Испании счел маловероятным переподключение Россельхозбанка к SWIFT

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) счел маловероятным переподключение Россельхозбанка к SWIFT для возобновления зерновой сделки.

Пранкеры позвонили Санчесу от имени председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата и спросили о возможности снятия ограничений с российских банков с целью возобновить сделку.

«Что касается Россельхозбанка, то я считаю, что маловероятно, что его переподключение к SWIFT будет принято в Европейском союзе», — отметил и. о. премьера Испании, запись разговора опубликована в телеграм-канале Вована и Лексуса.

«Платежи можно осуществлять через другие банки, которые не были отключены от SWIFT, что, как мне представляется, является альтернативой. И мы работаем по данному вопросу с ООН, а также с Европейской комиссией и Европейским советом. Такова наша позиция по данному вопросу», — добавил Санчес.