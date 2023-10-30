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МЧС выпустило предупреждение о сильном тумане в Москве в ночь на вторник, 31 октября

20:00 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики прогнозируют сильный туман в ночь на вторник, 31 октября, видимость упадет до 200-700 метров. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, во второй половине ночи, а также утром и в первой половине дня 31 октября в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м», — сообщили в столичном МЧС.

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