Стрельба слышна вблизи штаб-квартиры президента в столице Гвинеи — Reuters
13:00 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выстрелы прозвучали в столице Гвинеи — городе Конакри. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свидетелей и источники в военном ведомстве.
По их информации, выстрелы звучали в Конакри с 4:00 по местному времени (7:00 мск).
Как сообщила радиостанция RFI, стрельба слышна в районе Калум, где расположены штаб-квартиры президента и правительства. О пострадавших и причинах выстрелов не сообщается.
5 сентября 2021 года полковник Мамади Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о захвате власти и задержании президента Альфы Конде. Мятежники отменили конституцию и создали директивные органы высшего управления страной. Спустя месяц Думбуя был приведен к присяге в качестве президента Гвинеи на переходный период. Он заявил, что гражданские формы правления будут восстановлены в Гвинее в мае 2025 года.
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