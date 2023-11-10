Собянин: 90% флюорографий в Москве анализирует искусственный интеллект
10:10 10.11.2023
В Москве для проведения лучевой диагностики медики используют более 2300 единиц цифровой техники. По словам мэра Сергея Собянина, служба лучевой диагностики в столице последовательно модернизируется и начался этот процесс с обновления и дооснащения медучреждений. Там устаревшее аналоговое оборудование было заменено на современное цифровое. "Сегодня более 90% оборудования для проведения лучевой диагностики – цифровое, это свыше 2300 единиц техники. Современные диагностические системы входят в стандарт оснащения не только стационаров, но и городских поликлиник», – отметил глава города в своем блоге.
Это позволило увеличить количество проводимых исследований, а возможности рентгенологов по анализу снимков увеличились в разы. Через час протокол исследования уже появляется в электронную медицинской карте пациента.
Мэр напомнил о создании Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС) – огромной системы, к которой подключено все цифровое оборудование, рабочие места рентгенолаборантов и врачей-рентгенологов. В ЕРИС уже загружено более 32,5 млн исследований КТ, МРТ, флюорограмм, маммограмм, денситометрии и рентгеновских снимков и других видов исследований.
А в 2020 году в столице начал действовать Московский референс-центр – Центр компетенций городской службы лучевой диагностики, где теперь описывается более 100 тыс. снимков еженедельно. Его работа позволила повысить скорость и качество исследований. Также начал работать сервис помощи рентгенологам по голосовому вводу заключений, позволивший сократить время описания снимков на 20%.
По словам Собянина, в работе лучевой службы используется свыше 50 сервисов, работающих на основе технологии компьютерного зрения. "Искусственный интеллект анализирует 90% флюорографий, 75% КТ грудной клетки, 67% КТ головного мозга, 55% рентгенографий органов грудной клетки и умеет распознавать признаки более чем 20 заболеваний, среди которых пневмония, рак легкого, ишемическая болезнь сердца, остеопороз, гидроторакс, рак молочной железы и многие другие», – заявил градоначальник.
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