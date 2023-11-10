Демократы в Конгрессе США требуют от Байдена раскрывать данные о военной помощи Израилю
12:00 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законодатели от Демократической партии в Конгрессе США требуют от президента страны Джо Байдена раскрывать данные о поставках военной помощи Израилю по аналогии с тем, как сообщается о поддержке Украины. Об этом написала газета The Washington Post.
Издание указывает, что, в отличие от поставок военной помощи Киеву, данные о которых раскрывались, Белый дом не обнародовал подобную информацию о поставках Израилю. Администрация аргументировала это необходимостью «немедленно оказать поддержку стране», избегая длительного ожидания одобрения Конгресса.
«Я не поддерживаю просьбу администрации прописать в законе отказ от уведомления Конгресса о предоставлении финансирования на военные нужды другим странам, в том числе и Израилю. <…> Нет никаких причин, по которым мы не можем одновременно оперативно помогать Израилю и выполнять обязанности Конгресса по конституционному надзору», — сообщил в интервью The Washington Post представитель Демократической партии в комитете Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс (от штата Нью-Йорк).
Газета связывает нежелание конгрессменов уступить Белому Дому в данном вопросе с возросшим количеством жертв среди гражданского населения сектора Газа.
НОВОСТИ
- 13:20 10.11.2023
- Делегацию РФ на саммите АТЭС возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук
- 13:13 10.11.2023
- 7610 клиентов Сбера выиграли от 5 тысяч до миллиона бонусов СберСпасибо
- 13:05 10.11.2023
- На Украине собираются строить подземные школы
- 13:00 10.11.2023
- Израиль испытывает терпение Турции — Эрдоган
- 12:32 10.11.2023
- Венгрия не будет даже обсуждать с лидерами ЕС вопрос вступления в него Украины — Орбан
- 12:20 10.11.2023
- Украинские пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе, сообщили в ВСУ
- 12:18 10.11.2023
- Собянин: В Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов
- 12:05 10.11.2023
- Эрдоган заявил, что до 70% израильтян настроены против Нетаньяху — Anadolu
- 11:32 10.11.2023
- Австралия даст убежище жителям уходящего под воду Тувалу — премьер
- 11:20 10.11.2023
- В Раде предложили лишить главу МО права назначать и увольнять командование ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать