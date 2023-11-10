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Демократы в Конгрессе США требуют от Байдена раскрывать данные о военной помощи Израилю

12:00 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодатели от Демократической партии в Конгрессе США требуют от президента страны Джо Байдена раскрывать данные о поставках военной помощи Израилю по аналогии с тем, как сообщается о поддержке Украины. Об этом написала газета The Washington Post.

Издание указывает, что, в отличие от поставок военной помощи Киеву, данные о которых раскрывались, Белый дом не обнародовал подобную информацию о поставках Израилю. Администрация аргументировала это необходимостью «немедленно оказать поддержку стране», избегая длительного ожидания одобрения Конгресса.

«Я не поддерживаю просьбу администрации прописать в законе отказ от уведомления Конгресса о предоставлении финансирования на военные нужды другим странам, в том числе и Израилю. <…> Нет никаких причин, по которым мы не можем одновременно оперативно помогать Израилю и выполнять обязанности Конгресса по конституционному надзору», — сообщил в интервью The Washington Post представитель Демократической партии в комитете Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс (от штата Нью-Йорк).

Газета связывает нежелание конгрессменов уступить Белому Дому в данном вопросе с возросшим количеством жертв среди гражданского населения сектора Газа.

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