Ночью над Подмосковьем сбит украинский БПЛА

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«19 ноября в 01:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области», — говорится в сообщении.