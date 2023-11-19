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НОВОСТИ

Ночью над Подмосковьем сбит украинский БПЛА

09:15 19.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«19 ноября в 01:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области», — говорится в сообщении.

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