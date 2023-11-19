0
0
142
НОВОСТИ

В Красноярском крае под отключение электричества из-за урагана попало до 35 тыс. человек - МЧС

13:28 19.11.2023 Источник: Интерфакс

Ураганный ветер сорвал кровли со зданий в пяти муниципальных образованиях Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по краю в воскресенье.

"В результате прохождения неблагоприятных метеоусловий отмечаются срывы кровель в пяти муниципальных образованиях: в городах Красноярск и Ачинск, а также в Боготольском, Дзержинском, Сухобузимском районах", - говорится в сообщении.

Также частично отключено электроснабжение в 12 муниципальных образованиях: Ачинске, Боготоле, Боготольском, Балахтинском, Большеулуйском, Бирилюсском, Казачинском, Назаровском, Новоселовском, Сухобузиском, Ужурском районах и поселке Кедровый.

По словам начальника ГУ МЧС Игоря Личина, которого цитирует пресс-служба, под отключение электричества попало до 35 тыс. человек, в настоящее время идут ремонтные работы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 19.11.2023
Финские военные пришли на помощь пограничникам на КПП «Вартиус» на границе с РФ
0
161
12:00 19.11.2023
Из-за блокировки судом 60 млрд евро, кабмину ФРГ придется где-то искать деньги на модернизацию экономики
0
268
11:18 19.11.2023
Наемники, воюющие на стороне ВСУ, расторгают контракты, побывав на поле боя - CNN
0
339
10:58 19.11.2023
Оргкомитет AI Journey пригласил Маска, Альтмана и Брокмана рассказать об ИИ
0
374
10:50 19.11.2023
Правящую в ФРГ коалицию сейчас поддерживает лишь около трети населения - опрос
0
320
09:51 19.11.2023
Собянин: Предварительно разрушений и пострадавших после уничтожения БПЛА в городском округе Богородский нет
0
362
09:21 19.11.2023
ЦАХАЛ привел данные по числу погибших бойцов с начала наземной операции в Газе
0
460
09:17 19.11.2023
Китай в 2024 году планирует четыре запуска кораблей к своей орбитальной станции
0
383
09:15 19.11.2023
Ночью над Подмосковьем сбит украинский БПЛА
0
432
09:00 19.11.2023
Новая французская МБР успешно прошла испытания
0
463

Возврат к списку