В Красноярском крае под отключение электричества из-за урагана попало до 35 тыс. человек - МЧС
13:28 19.11.2023 Источник: Интерфакс
Ураганный ветер сорвал кровли со зданий в пяти муниципальных образованиях Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по краю в воскресенье.
"В результате прохождения неблагоприятных метеоусловий отмечаются срывы кровель в пяти муниципальных образованиях: в городах Красноярск и Ачинск, а также в Боготольском, Дзержинском, Сухобузимском районах", - говорится в сообщении.
Также частично отключено электроснабжение в 12 муниципальных образованиях: Ачинске, Боготоле, Боготольском, Балахтинском, Большеулуйском, Бирилюсском, Казачинском, Назаровском, Новоселовском, Сухобузиском, Ужурском районах и поселке Кедровый.
По словам начальника ГУ МЧС Игоря Личина, которого цитирует пресс-служба, под отключение электричества попало до 35 тыс. человек, в настоящее время идут ремонтные работы.
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