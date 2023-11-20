Греция не уступит Турции своих суверенных прав в Эгейском море — кабмин
16:32 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Греция не уступит Турции своих суверенных прав в Эгейском море в ходе диалога на высшем уровне с соседней страной. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.
Его попросили прокомментировать высказывания главкома ВМС Турции Эрджумента Татлыоглу, в которых он поставил под сомнение суверенитет Греции над ее островами в Эгейском море незадолго до прибытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Афины на заседание Высшего совета сотрудничества двух стран 7 декабря. «Греция сейчас сильнее, чем когда-либо как в дипломатическом отношении, так и в военном, она хочет защитить и закрепить этот процесс диалога, важной частью которого будет предстоящий визит президента Турции. При этом Греция приступает к этому диалогу без малейшего намерения уступить какие-либо наши суверенные права», — сказал Маринакис. По его словам, суверенные права «не подлежат переговорам, тут изменений никаких нет».
Как сообщает газета «Неа», главком ВМС Турции заявил, что у Греции есть острова с демилитаризованным статусом. «23 из этих островов демилитаризованы, но на 19 из них есть армия», — сказал Татлыоглу. При этом он утверждал, что Греция пытается доказать принадлежность ей островов с помощью Евросоюза.
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