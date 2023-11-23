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НОВОСТИ

СМИ опубликовали данные о расходах Израиля на операцию в Газе

15:15 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы правительства Израиля на проведение военной операции в секторе Газа достигнут $48 млрд, при этом треть общей суммы предоставят США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Leader Capital Market.

По его информации, конфликт «будет стоить бюджету страны около 180 млрд шекелей ($48 млрд) в 2023–2024 годах». При этом Израиль «понесет две трети общих расходов, в то время как США оплатят остальную часть». Bloomberg уточняет со ссылкой на данные министерства финансов еврейского государства, что продолжение военных действий обходится бюджету страны в $270 млн в день.

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