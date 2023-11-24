В центре Дублина начались протесты после нападения неизвестного на детей

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протесты охватили центр Дублина после того, как три малолетних ребенка и женщина подверглись нападению 50-летнего мужчины. Об этом сообщила Ирландская телерадиовещательная компания (RTE).

По ее информации, люди, собравшиеся вблизи площади Праннел, где ранее произошел инцидент, напали на нескольких правоохранителей, закидав их пиротехническими средствами, подожгли одну из полицейских машин, повредили еще несколько. RTE информирует, что как минимум один полицейский получил травмы. Газета The Irish Times сообщает о подожженном городском автобусе, а вещательная корпорация Би-би-си уточняет, что в беспорядках участвуют футбольные хулиганы.

Сейчас центральная часть города продолжает оставаться закрытой для публики. На место ЧП стянуты дополнительные силы полиции.

Лидер оппозиционной партии "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд сообщила в соцсети X (ранее Twitter), что инцидент произошел около начальной католической школы. Все предметы в ней преподаются на ирландском языке. В результате нападения ранения различной степени тяжести получили три ребенка, 30-летняя женщина, и сам нападавший - мужчина в возрасте около 50 лет. Все они доставлены в различные больницы Дублина.

Врачи борются за жизнь пятилетней девочки, ранения, полученные женщиной, также оцениваются как серьезные. Ранения пятилетнего мальчика и шестилетней девочки носят менее серьезный характер. Мальчик уже был выписан из больницы.

Нападавший получил серьезные травмы. По информации RTE, прохожие, ставшие свидетелями инцидента, сыграли активную роль в том, чтобы скрутить преступника и выбить нож у него из рук. Полиция, которая в первый час после инцидента исключила версию теракта, сейчас сообщает, что рассматривает все версии, а само следствие "находится на ранних стадиях". При этом правоохранители признали, что мотивы нападавшего продолжают оставаться для нее неясными.