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НОВОСТИ

На Украине считают, что границы конфликта с Россией могут быть расширены

10:00 27.11.2023 Источник: Коммерсант.ru

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев считает, что конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части страны. Он сказал телеканалу ABC News, что это может произойти, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и «технологически совершенствоваться с помощью своих союзников».

«Мы готовимся к этому. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и готовим наши силы»,— сказал господин Наев.

Текущую стадию конфликта украинский генерал-лейтенант описал как «войну ресурсов».  Коммерсантъ

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