В Кремле «отметают» возможность обратной долларизации внешней торговли РФ
16:12 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия предпочитает торговать в национальных валютах с Индией, Ираном, Китаем, арабскими странами и не допускает возможность новой долларизации своей внешней торговли. Об этом заявил на «Примаковских чтениях» спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«С Индией, несмотря на все проблемы с рупиями, мы все равно предпочитаем торговать в рупиях и рублях, а не в долларах. Это уже говорит о том, что мы отметаем долларизацию нашей двусторонней торговли», — сказал Иванов.
То же самое, по его словам, касается Ирана, Китая. «И, надеюсь, наши арабские партнеры из стран Персидского залива тоже. У них твердая валюта, нормальная валюта, мы можем торговать за рубли, за валюты стран Персидского залива», — отметил спецпредставитель президента РФ.
НОВОСТИ
- 16:32 27.11.2023
- Провал наступления Киева даже с оружием НАТО показал, что нельзя недооценивать РФ — генсек
- 16:07 27.11.2023
- Исследование Сбера: доля заемщиков, игнорирующих просрочку, сократилась вдвое
- 16:00 27.11.2023
- ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 280 человек — МО РФ
- 15:32 27.11.2023
- Скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться там — Песков
- 15:12 27.11.2023
- Дональд Туск уже сформировал альтернативное правительство Польши — политик
- 15:00 27.11.2023
- В Керченском проливе при шторме погиб моряк, еще один пострадал в порту Тамань на Кубани
- 14:40 27.11.2023
- Отель курорта Сбера «Манжерок» признан лучшим горнолыжным отелем страны
- 14:32 27.11.2023
- Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения на юге РФ
- 14:12 27.11.2023
- Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
- 14:00 27.11.2023
- России на фоне санкций нужно развивать порты с прямым выходом к океану — Кремль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать