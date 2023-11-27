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НОВОСТИ

В Кремле «отметают» возможность обратной долларизации внешней торговли РФ

16:12 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предпочитает торговать в национальных валютах с Индией, Ираном, Китаем, арабскими странами и не допускает возможность новой долларизации своей внешней торговли. Об этом заявил на «Примаковских чтениях» спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«С Индией, несмотря на все проблемы с рупиями, мы все равно предпочитаем торговать в рупиях и рублях, а не в долларах. Это уже говорит о том, что мы отметаем долларизацию нашей двусторонней торговли», — сказал Иванов.

То же самое, по его словам, касается Ирана, Китая. «И, надеюсь, наши арабские партнеры из стран Персидского залива тоже. У них твердая валюта, нормальная валюта, мы можем торговать за рубли, за валюты стран Персидского залива», — отметил спецпредставитель президента РФ.

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