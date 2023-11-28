Недавние шаги США против Азербайджана серьезно навредили двусторонним отношениям — Алиев
12:20 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что последние высказывания и шаги Вашингтона, связанные с Баку, серьезно навредили отношениям двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев отметил, что недавние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям», — говорится в сообщении.
В частности, Алиев подчеркнул, что мнения, высказанные помощником госсекретаря Джеймсом О’Брайеном 15 ноября на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, являлись предвзятыми, не отражали действительность и были отвергнуты Азербайджаном. Он также отметил, что Баку адекватно отреагировал на заявление американской стороны об отмене двусторонних встреч и контактов на высоком уровне и о том, что «двусторонние отношения не могут быть такими, как раньше».
НОВОСТИ
- 12:32 28.11.2023
- Власти финского города Турку выкупят здание бывшего генконсульства РФ
- 12:05 28.11.2023
- Банки РФ вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии — Набиуллина
- 12:00 28.11.2023
- Иран и страны ОДКБ поддержали проведение евразийского аналога «Оскара» — Михалков
- 11:32 28.11.2023
- Масштабы недобросовестных продаж финансовых продуктов остаются высокими — ЦБ
- 11:20 28.11.2023
- Чешский министр подтвердил просьбу к ЕС об исключении российской стали из списка санкций
- 11:05 28.11.2023
- В НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов на пост главы альянса — AFP
- 11:00 28.11.2023
- Арабские СМИ утверждают, что израильские военные открыли огонь в секторе Газа
- 10:32 28.11.2023
- РФ стремится минимизировать гибель гражданских лиц в рамках СВО - экс-аналитик ЦРУ
- 10:20 28.11.2023
- В Японии признали, что КНДР добилась прогресса в своих ракетных технологиях
- 10:05 28.11.2023
- Интерпол поддерживает связь с МВД РФ, Россия важна для организации — президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать