Недавние шаги США против Азербайджана серьезно навредили двусторонним отношениям — Алиев

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что последние высказывания и шаги Вашингтона, связанные с Баку, серьезно навредили отношениям двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев отметил, что недавние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям», — говорится в сообщении.

В частности, Алиев подчеркнул, что мнения, высказанные помощником госсекретаря Джеймсом О’Брайеном 15 ноября на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, являлись предвзятыми, не отражали действительность и были отвергнуты Азербайджаном. Он также отметил, что Баку адекватно отреагировал на заявление американской стороны об отмене двусторонних встреч и контактов на высоком уровне и о том, что «двусторонние отношения не могут быть такими, как раньше».