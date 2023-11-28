Литва не видит необходимости закрывать погранпереходы с РФ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вильнюс в настоящее время не собирается по примеру Хельсинки закрывать пограничные переходы с РФ. Об этом заявила журналистам глава МВД Литвы Агне Билотайте.

«Поддерживаем Финляндию, подвергшуюся гибридной атаке, орудием которой стали нелегальные мигранты, но на нашей границе все спокойно, поэтому необходимости в закрытии контрольно-пропускных пунктов пока не видим», — сказала она.