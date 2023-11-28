Литва не видит необходимости закрывать погранпереходы с РФ
21:20 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поддерживаем Финляндию, подвергшуюся гибридной атаке, орудием которой стали нелегальные мигранты, но на нашей границе все спокойно, поэтому необходимости в закрытии контрольно-пропускных пунктов пока не видим», — сказала она.
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