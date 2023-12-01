Стрельба слышна в столице Гвинеи-Бисау

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звуки стрельбы слышны на юге столицы Гвинея-Бисау — городе Бисау. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным источников агентства, в четверг в 22:00 (в пятницу в 01:00 мск) бойцы национальной гвардии предприняли попытку освободить находившегося под стражей министра. Стрелявшие укрылись в казармах.

Удалось ли им освободить неназванного министра, не уточняется.