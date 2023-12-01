Стрельба слышна в столице Гвинеи-Бисау
10:00 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Звуки стрельбы слышны на юге столицы Гвинея-Бисау — городе Бисау. Об этом сообщило агентство AFP.
По данным источников агентства, в четверг в 22:00 (в пятницу в 01:00 мск) бойцы национальной гвардии предприняли попытку освободить находившегося под стражей министра. Стрелявшие укрылись в казармах.
Удалось ли им освободить неназванного министра, не уточняется.
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