0
0
133
НОВОСТИ

МИД Финляндии организует обучающие курсы по санкциям против РФ

13:00 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финский МИД организует онлайн-курсы для бизнеса по практической реализации антироссийских санкций, чтобы повысить их эффективность. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Санкции ЕС против России беспрецедентно обширны, что создает проблемы для многих операторов в практической реализации. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы и компании, и власти знали, как их применять. Я надеюсь, что вводный курс поможет операторам правильно применять санкции», — приводит финский МИД слова главы ведомства Элины Валтонен. Двухчасовой курс может пройти любой желающий, в случае регистрации участник получит сертификат о его окончании, добавила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 01.12.2023
Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела, сделавшим РФ мировой державой
0
19
13:32 01.12.2023
Европейский гимнастический союз проголосовал против возвращения россиян на турниры
0
88
13:20 01.12.2023
Полиция задержала подозреваемых в похищении 8-летней девочки в Калужской области
0
115
13:05 01.12.2023
Экс-президент Украины Порошенко заявил, что его не выпустили в Варшаву и Вашингтон
0
129
12:32 01.12.2023
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов
0
178
12:20 01.12.2023
Житель Рязани задержан за совершение терактов по заданию военной разведки Украины
0
199
12:07 01.12.2023
На курорте Сбера «Манжерок» рассказали об уникальной камере здоровья
0
205
12:05 01.12.2023
В результате шторма в Крыму погибли 5 человек, 12 пострадали — Аксенов
0
207
12:00 01.12.2023
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начинать не следует — Орбан
0
198
11:32 01.12.2023
США откладывают поставки Украине высокоточных ракет - Reuters
0
230

Возврат к списку