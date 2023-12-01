МИД Финляндии организует обучающие курсы по санкциям против РФ
13:00 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финский МИД организует онлайн-курсы для бизнеса по практической реализации антироссийских санкций, чтобы повысить их эффективность. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
«Санкции ЕС против России беспрецедентно обширны, что создает проблемы для многих операторов в практической реализации. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы и компании, и власти знали, как их применять. Я надеюсь, что вводный курс поможет операторам правильно применять санкции», — приводит финский МИД слова главы ведомства Элины Валтонен. Двухчасовой курс может пройти любой желающий, в случае регистрации участник получит сертификат о его окончании, добавила она.
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