Кличко: Зеленский платит за ошибки, которые он совершил
13:15 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский платит за свои ошибочные решения, поэтому снижение его популярности как политика неудивительно. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко.
В ответ на вопрос журналистки швейцарского издания 20 Minuten о том, удивлен ли политик падением популярности Зеленского в украинском обществе, Кличко ответил: «Нет». «Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Ожиданий было и есть много. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил», — добавил он.
В частности, по словам Кличко, украинцы задаются вопросами, почему страна «не была лучше подготовлена» к ведению боевых действий и почему российским войскам «удалось так быстро дойти до Киева».
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