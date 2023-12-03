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Кличко: Зеленский платит за ошибки, которые он совершил

13:15 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский платит за свои ошибочные решения, поэтому снижение его популярности как политика неудивительно. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко.

В ответ на вопрос журналистки швейцарского издания 20 Minuten о том, удивлен ли политик падением популярности Зеленского в украинском обществе, Кличко ответил: «Нет». «Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Ожиданий было и есть много. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил», — добавил он.

В частности, по словам Кличко, украинцы задаются вопросами, почему страна «не была лучше подготовлена» к ведению боевых действий и почему российским войскам «удалось так быстро дойти до Киева».

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