Чтобы не отстать от Китая, Америке нужно наращивать производство современных вооружений - Пентагон
20:40 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон считает, что военно-промышленный комплекс (ВПК) США должен наращивать темпы производства новейших вооружений, чтобы не уступать Китаю и иметь возможность удовлетворить потребности Вашингтона в случае масштабного конфликта. Об этом сообщила в субботу газета Politico.
Издание приводит выдержки из проекта национальной стратегии в сфере оборонной промышленности, которая, как ожидается, будет в ближайшие месяцы опубликована аппаратом заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билла Лапланта. Как следует из документа, «военная промышленность Америки с трудом пытается достичь той скорости и соответствия требованиям, которые требуются, чтобы оставаться впереди в гонке высокотехнологичных вооружений с соперниками, такими как Китай».
Пентагон полагает, что ВПК США сейчас «не имеет нужного потенциала, мощностей, способности реагировать и устойчивости, необходимых для удовлетворения всего спектра потребностей быстрого и масштабного военного производства». Согласно приведенной оценке, американским производителям вооружений «будет трудно отреагировать» со «скоростью, масштабами и гибкостью, которые требуются для удовлетворения нужд при крупном современном конфликте».
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