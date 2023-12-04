В конфликте вокруг Тайваня Япония сыграет роль «Польши для Украины», считает экс-генерал
09:32 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония в случае конфликта вокруг Тайваня будет играть роль аналогичную той, что выполняет сейчас Польша для Украины, в том числе это касается приема беженцев. Такое мнение выразил бывший генерал Сил самообороны Японии Коитиро Бансё в интервью изданию Nikkei Asia.
По его словам, в случае возникновения кризисной ситуации, «Япония станет единственной страной, которая может служить воротами для международного сообщества, что позволит осуществлять поставки Тайваню для самообороны». «Филиппины, скорее всего, не возьмут на себя такую роль, а Австралия или Гавайи находятся слишком далеко», — добавил он, сравнив такое положение дел с конфликтом на Украине и ролью Польши в нем.
Кроме того, Бансё прогнозирует, что Японии необходимо готовиться к тому, чтобы принять около 100 тыс. беженцев с Тайваня. При этом, по его словам, «сейчас у Японии такой системы нет», и на этом направлении предстоит проделать большую работу.
При этом, по мнению Бансё, японские бойцы Сил самообороны вряд ли будут участвовать в сухопутных операциях на Тайване даже, если на такой шаг пойдут США.
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