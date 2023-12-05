Важно, чтобы политические репрессии советских лет не повторялись в России — Путин

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политические репрессии не должны повторяться в истории страны, они нанесли огромный ущерб, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

«Для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что все это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства. Отсутствие права как такового в решении судеб людей — оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее», — сказал Путин.