0
0
0
НОВОСТИ

Тарифы на услуги нотариусов в РФ сохранятся в 2024 году на уровне 2023 года

15:32 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная нотариальная палата РФ приняла решение сохранить на 2024 год тарифы на услуги нотариусов, которые были установлены в 2023 году. Об этом сообщил президент палаты Константин Корсик на заседании круглого стола комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Буквально позавчера на заседании правления Федеральной нотариальной палаты приняли решение сохранить на 2024 год те тарифы, которые были установлены на 2023 год — без повышений, несмотря на повышение прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда. Мы понимаем ситуацию», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 05.12.2023
Европа не сможет заменить военную помощь Украине от США, если она прекратится - чиновник ЕС
0
85
15:00 05.12.2023
Экспорт украинского зерна сократился почти на 27% по сравнению с прошлым годом
0
103
14:32 05.12.2023
Число дел о банкротствах в судах выросло в 2023 году на 37% — Лебедев
0
156
14:12 05.12.2023
Бразилия направит 20 бронемашин на северную границу на фоне спора Венесуэлы с Гайаной
0
184
14:00 05.12.2023
Номинация Time не имеет для Путина особого значения — Песков
0
206
13:47 05.12.2023
Персональные цифровые ассистенты для врачей и пациентов помогут повысить продолжительность жизни
0
211
13:45 05.12.2023
100-тысячный посетитель павильона Сбера на ВДНХ получил в подарок умные устройства
0
191
13:42 05.12.2023
Сбер обеспечил 100-процентную защиту своих объектов благодаря новым технологиям
0
196
13:40 05.12.2023
Россия нарастила нефтегазовые доходы в ноябре на 10,9%
0
197
13:25 05.12.2023
Размещение систем вооружения по периметру границ стран ОДКБ неприемлемо — декларация
0
201

Возврат к списку