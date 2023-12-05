Тарифы на услуги нотариусов в РФ сохранятся в 2024 году на уровне 2023 года
15:32 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная нотариальная палата РФ приняла решение сохранить на 2024 год тарифы на услуги нотариусов, которые были установлены в 2023 году. Об этом сообщил президент палаты Константин Корсик на заседании круглого стола комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
«Буквально позавчера на заседании правления Федеральной нотариальной палаты приняли решение сохранить на 2024 год те тарифы, которые были установлены на 2023 год — без повышений, несмотря на повышение прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда. Мы понимаем ситуацию», — сказал он.
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