Тарифы на услуги нотариусов в РФ сохранятся в 2024 году на уровне 2023 года

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная нотариальная палата РФ приняла решение сохранить на 2024 год тарифы на услуги нотариусов, которые были установлены в 2023 году. Об этом сообщил президент палаты Константин Корсик на заседании круглого стола комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Буквально позавчера на заседании правления Федеральной нотариальной палаты приняли решение сохранить на 2024 год те тарифы, которые были установлены на 2023 год — без повышений, несмотря на повышение прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда. Мы понимаем ситуацию», — сказал он.