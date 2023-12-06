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Российский флаг «появился» в небе над Абу-Даби в честь визита Путина

15:00 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский флаг «появился» над столицей ОАЭ по случаю визита президента РФ Владимира Путина. Соответствующие цвета распылили в небе истребители в момент, когда лидер РФ приехал во дворец на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Путин сегодня прилетел в Абу-Даби, лидеры пообщаются тет-а-тет и с участием делегаций.

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